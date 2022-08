Esplosione durante sopralluogo dei vigili del fuoco per fuga di gas, sei feriti

Un'esplosione si è verificata in via Carmelo Abate a Catania, al civico 7. I vigili del fuoco sono intervenuti a seguito della segnalazione di un forte odore di gas e mentre stavano eseguendo il sopralluogo, c'è stata una deflagrazione della miscela aria-gas. Come confermato dai carabinieri intervenuti sul posto, i feriti lievi sono sei. Di cui quattro sono vigili del fuoco che hanno riportato lievi ustioni, escoriazioni e contusioni. Due si trovano presso l'Ospedale Garibaldi Centro di Catania e gli altri due presso l'Ospedale Cannizzaro di Catania, per le cure e gli accertamenti del caso. I due feriti ricoverati al Cannizzaro hanno riportato ustioni di primo e secondo grado a volto e mani, uno anche un trauma al ginocchio. Entrati in codice giallo, sono stati sottoposti agli approfondimenti e alle medicazioni da parte degli specialisti. Sono entrambi al Trauma Center.