Esplosione durante sopralluogo dei vigili del fuoco per fuga di gas, due feriti

Un'esplosione si è verificata in via Carmelo Abate a Catania, al civico 7. I vigili del fuoco sono intervenuti a seguito della segnalazione di un forte odore di gas e mentre stavano eseguendo il sopralluogo, c'è stata l'esplosione. Dalle prime notizie di quanti hanno assistito all'intervento, ci sarebbero due feriti ma non sarebbero in gravi condizioni. L'area è stata delimitata dai carabinieri intervenuti sul posto.

In aggiornamento