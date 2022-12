Esplosione ed incendio in una palazzina ad Aci Catena: sul posto i vigili del fuoco | Video

Il boato, poi le fiamme e l'alta colonna di fumo. Un'esplosione si è verificata nelle scorse in una palazzina nel centro di Aci Catena. Sul posto sono accorse le squadre dei vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Dalle prime informazioni, sembrerebbe sia esplosa una bombola in una mansarda in via Santa Chiara. Nessuna notizia certa su eventuali feriti.

IN AGGIORNAMENTO...