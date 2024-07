Raid contro i parcometri, distrutte undici colonnine: denunciati tre giovani

I carabinieri della compagnia di Randazzo hanno denunciato a piede libero tre giovani del posto per il reato di danneggiamento aggravato in concorso. L'indagine, avviata a seguito della distruzione di undici parchimetri a Bronte tra la fine dello scorso anno e i primi di gennaio, ha portato all'identificazione dei colpevoli.

Inizialmente, a fronte dei primi danneggiamenti delle colonnine che erogano i ticket per il parcheggio nelle "strisce blu", i militari hanno avviato le indagini, analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza del centro e raccogliendo testimonianze di persone che avevano assistito ai fatti.

Coinvolto anche un minore

Grazie conoscenza del contesto sociale e criminale della zona, i carabinieri della stazione di Bronte e del nucleo radiomobile di Randazzo sono riusciti a identificare i responsabili: tre giovani di Bronte di 16, 22 e 28 anni. Il ventottenne, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e stupefacenti, insieme ai suoi complici, ha fatto esplodere i parcometri tra la notte di Capodanno e il 10 gennaio.

Incastrati dalle telecamere

Nonostante molte telecamere non fossero funzionanti o non avessero ripreso dettagli utili, alcune registrazioni video si sono rivelate preziose per ricostruire i "raid". In particolare, in una circostanza, due dei tre giovani sono stati ripresi, incappucciati, mentre si aggiravano tra i vicoli del centro storico in tarda serata. Uno di loro si è allontanato per fare da palo, mentre l'altro piazzava un ordigno esplosivo artigianale su una colonnina in corso Umberto, allontanandosi poi prima della deflagrazione.

Gli investigatori, nonostante i tentativi dei "bombaroli" di non farsi riconoscere, hanno identificato i tre giovani grazie a somiglianze riscontrate sui social media. Le perquisizioni effettuate presso le loro abitazioni hanno rivelato capi d'abbigliamento identici a quelli ripresi dalle telecamere. Nella casa del minorenne sono stati trovati vari tipi di fuochi artificiali di libera vendita, confermando la loro familiarità con gli esplosivi.

Analizzate anche le chat dei cellulari

Infine, l'analisi delle conversazioni nelle chat del cellulare del minorenne, svolta con il supporto dell'unità Cyber Investigation del nucleo investigativo di Catania, ha definitivamente incastrato i tre giovani. È emerso che i due più giovani avevano acquistato gli esplosivi dal ventottenne contrattando sul prezzo. I tre adesso giovani dovranno ora affrontare il processo dinanzi ai giudici del Tribunale di Catania.

