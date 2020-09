Esponente del clan Mazzaglia condannato per violazione della sorveglianza speciale

I carabinieri di Biancavilla hanno arrestato il 70enne Placido Toscano del posto, pregiudicato appartenente al clan “Mazzaglia - Toscano - Tomasello”, considerato articolazione della famiglia catanese “Santapaola-Ercolano”, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Catania, poiché condannato con sentenza definitiva alla pena di mesi 8 di reclusione poiché ritenuto colpevole di violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, reato commesso a Biancavilla il 17 settembre 2012. L’arrestato permane agli arresti domiciliari dov’era ristretto per altra causa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.