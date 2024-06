Caltagirone, nuovi orari per la zona pedonale in centro storico

Cambia la viabilità nel centro storico di Caltagirone, da oggi 28 giugno a domenica 29 settembre, nei giorni di venerdì, sabato, domenica, il 24-25 luglio e il 14-15 agosto, isola pedonale dalle 11 all’una del giorno successivo. A introdurre le nuove regole è un’ordinanza del dirigente Domenico Martino, comandante della polizia municipale, che dispone nelle date succitate il divieto di transito in via Principe Amedeo. Da lunedì al giovedì, l’isola pedonale resta in vigore dalle 11 alle 18.

“Le misure sono state disposte in considerazione della stagione estiva – spiega l’assessore ai Lavori pubblici e vicesindaco Paolo Crispino – e della necessità di assicurare, ai turisti e agli stessi calatini, una più piena e agevole fruizione del cuore;

della parte antica della città, in un periodo in cui Caltagirone è costante meta di visitatori ed è caratterizzata da eventi e ricorrenze di forte richiamo”.