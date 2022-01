Un arresto ed otto fermati per una estorsione da 100mila euro denunciata da un imprenditore

La squadra mobile di Catania, in collaborazione con il commissariato di Adrano, ha arrestato il pregiudicato Francesco Lombardo, di 43 anni con l'accusa di estorsione pluriaggravata dal metodo e posta in essere con finalità mafiose. E' stato poi eseguito il decreto di fermo nell'ambito di altre otto persone, coinvolte nella stessa indagine. Si tratta di : Antonino Bua, 38 anni; Francesco Celeste, 34; Agatino Lo Cicero, 39; Cristian Lo Cicero, 35; Maurizio Montalto, 42; Dario Scalisi, 23; Giuseppe Viaggio, 38; Giuseppe David Costa, 39. Tutti indiziati per lo stesso reato. Francesco Lombardo è stato fermato dagli agenti a Santa Maria di Licodia, subito dopo avere ritirato la somma di 5 milaeuro che sarebbe stata richiesta e consegnata come acconto da parte di un imprenditore. Il totale della richiesta estorsiva è pari a 100mila euro.

Il denaro stava per essere consegnato nelle mani di Cristian Lo Cicero. Nel mese di dicembre gli indagati avrebbero più volte minacciato ripetutamente l’imprenditore in questione e la sua famiglia, per mettergli paura e farsi consegnare il denaro. A questo punto è scattata la denuncia e gli agenti hanno avviato le indagini in stretto collegamento con la direzione distrettuale antimafia di Catania, avvalendosi anche delle indicazioni fornite da alcuni collaboratori di giustizia. Tra le aggravanti contestate c'è l'appartenenza al clan mafioso di Adrano capeggiato da Cristian Lo Cicero e vicino al clan catanese dei Mazzei. Nel corso di una perquisizione è stata sequestrata all’interno dell’abitazione di Agatino Lo Cicero la somma di circa 91 mila euro in contanti, ritenuta provento di reati.