Estorsione per partita di droga sequestrata, arrestato 32enne

Un 32enne è stato arrestato dalla squadra mobile di Catania, per tentata estorsione continuata. Il gip ha accolto la richiesta della procura etnea e ha disposto la carcerazione di Giacomo Giuseppe Romano Ricco, accusato di di ripetute minacce di morte e danneggiamenti all'auto del padre (totalmente estraneo alla vicenda) della vittima, per costringerla a consegnargli la somma di duemila euro, somma che a sua volta, sarebbe stata necessaria per ripianare l'asserito credito che avrebbero vantato fornitori di stupefacenti.

Comportamenti tenuti anche dopo la denuncia della vittima, con ulteriori minacce di morte e il danneggiamento dei copertoni di un'auto. I successivi approfondimenti investigativi, hanno, peraltro, consentito di comprendere il contesto di riferimento, facendo emergere come la vittima, fosse stato a sua volta coinvolto in un'attività di cessione di droga per conto dell'indagato - con il ruolo questi di esattore dei proventi giornalieri - e avesse subito il 17 settembre 2020, l'arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di cocaina, con il sequestro di 9,42 grammi di cocaina, gia' confezionata in dosi, oltre che di danaro. Le minacce e i danneggiamenti dovevano dunque costringere a risarcire una somma di danaro corrispondente al valore della sostanza che gli sarebbe stata, quindi, in precedenza affidata e che sarebbe andata perduta perche' sequestrata. L'uomo e' stato condotto nel carcere di Piazza Lanza.