Gli imprenditori taglieggiati dai Pillera non si ribellano al pizzo: "Quello è vent'anni che paga"

L'operazione "Doppio Petto", eseguita questa mattina dalla squadra mobile della questura di Catania, dipinge uno scenario allarmante sul fronte del pagamento delle estorsioni anche da parte di alcune delle aziende più prestigiose del tessuto imprenditoriale etneo. Anche alcuni imprenditori che oggi rivestono importanti incarichi di rappresentanza, mantenendo un ruolo di primo piano nel dialogo con le istituzioni e le forze dell'ordine cittadine, hanno tenuto per decenni le bocche cucite, temendo ripercussioni sulla propria pelle. Negli ultimi tempi alcune delle vittime erano costrette a sborsare 8 mila euro all'anno al clan Pillera "per evitare ritorsioni e lavorare tranquilli".

I soldi del pizzo nelle tasche della famiglia Ieni

Il boss Maurizio Ieni, deceduto nel maggio dello scorso anno, avrebbe taglieggiato i due soci di una società di trasporti in concorso con il figlio Dario, a lui subentrato dopo la sua morte, e con una terza persona, Giovanni Ruggeri (cognato), che sarà poi arrestato in flagranza di reato dopo aver intascato il denaro a ridosso delle feste natalizie del 2021. Questo meccanismo avrebbe funzionato alla perfezione per un ventennio, con "più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso", si legge nell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che ha portato questa mattina all'esecuzione di 18 misure di custodia cautelare, "e con la minaccia implicita di situazioni di pericolo per l'attività commerciale e per l'incolumità dei soci".

Le intercettazioni che incastrano gli indagati

Dopo l'arresto del capofamiglia, l'estorsione coinvolge in maniera diretta anche la moglie di Maurizio Ieni, Francesca Viglianesi, ed il secondo figlio Francesco detto "u Castoru". Quest'ultimo è specializzato soprattutto nell'importazione di grosse quantità di droga dalla Calabria, dalla Spagna e dall'Olanda, passando anche per la Campania. Nel febbraio del 2019 gli inquirenti ascoltano una sua conversazione con Giovanni Ruggeri, in cui si chiedono informazioni sulla riscossione del pizzo ai danni dell'azienda di trasporti. Quasi un anno dopo, il 18 dicembre del 2020, è sempre Ruggeri ad essere intercettato mentre, parlando con una persona che non figura negli atti, afferma di essere in procinto di andare sul posto per conto del cognato, Maurizio Ieni. Ed infatti, il giorno seguente, avrebbe riscosso il denaro dalle mani di uno dei due soci, portando le banconote a casa di Francesca Viglianesi, dato che il capofamiglia era a quel tempo detenuto. "A me li hanno dati tre volte, - diceva la donna, confrontandosi con il figlio Dario in relazione al malcontento manifestato dal marito - una volta se li è presi Franco (Francesco Ieni) e non ne so niente". Con la promessa che, una volta uscito di galera, i soldi di questa estorsione sarebbero andati direttamente nelle sue mani. Ma questo non avviene grazie all'intervento degli agenti della squadra mobile etnea.

L'estortore preso con le mani nel sacco

Il 18 dicembre del 2021, con una puntualità disarmante, Giovanni Ruggeri si presenta presso lo stabilimento della ditta di autotrasporto e riceve 4 mila euro in banconote, legate con un elastico. Infila la mazzetta nella tasca interna sinistra del giubotto e si appresta ad andare via. A quel punto i poliziotti della mobile lo bloccano e lo perquisiscono, trovando riscontro ai loro sospetti. Il denaro sarà poi restituito alle vittime.

L'imprenditore ammette: "Pago per non avere problemi, sono mafiosi"

"Da circa venti anni - confermerà uno dei due soci - l'azienda era sottoposta ad estorsione", agggiungendo che "l' attivita? illecita aveva preso avvio con una richiesta di denaro destinato al sostentamento delle famiglie dei detenuti". L'importo pattuito era all'inizio molto più basso, due rate annuali da mille euro. Ma poi era lievitato sino a 4 mila euro a semestre: una trance a Natale ed una a Pasqua. "Le persone a cui il mio socio corrisponde l'estorsione - aggiunge il secondo titolare in sede di interrogatorio - sono mafiose e pertanto ha insistito di pagare per evitare ritorsioni e lavorare tranquilli". L'assoggettamento dei due imprenditori era tale che, come si legge nell'ordinanza, in una successiva intercettazione in cui l'indagato Riccardo Di Mauro e Dario Ieni commentano l'arresto di Ruggeri ipotizzando una possibile denuncia alle forze dell'ordine da parte di uno dei soggetti sottoposti ad estorsione, si sente il commento quasi ironico: "Questo è vent'anni che paga".