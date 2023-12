"Lei è mia moglie, inquadrala bene": le estorsioni a colpi di sconti e capi firmati

"Lei e? mia moglie, inquadrala bene". Era la "presentazione" fatta da Francesco Ieni al titolare di un negozio del corso Italia. La moglie, da quel momento, beneficiava dello sconto del 40 per cento su tutti gli acquisti di capi firmati e in ogni periodo dell'anno. E non solo la moglie. Lo sconto, infatti, era esteso a tutto l'albero genealogico collegato alla cosca Pillera Puntina. "Noialtri siamo quattro figli. Di questi quattro figli abbiamo due mogli, due mariti e abbiamo sedici nipoti. Quindi tutte queste spiegazioni non le dobbiamo dare. Possono venire questi sedici nipoti che abbiamo e te li prendi tutti". Era, ad esempio, il disappunto di Ieni che emerge dalle carte dell'ordinanza. Uno dei commercianti, infatti, aveva negato a lui e ad altri suoi parenti il trattamento di favore usualmente riservato ai componenti della sua famiglia. "Ora domani gli dico... e se ora io entro e mi prendo tutti i vestiti e me ne vado? Gli dico poi parla con mio cugino che fa? ... Che non si permetta piu? nessuno!... Non si deve permettere piu? nessuno. Come si permette ad umiliare i miei nipoti?".

Quella che risulta dalle carte dell'operazione denominata "Doppio petto" - che ha portato all'arresto da parte della polizia di 18 persone, tra loro tre donne - è una forma di estorsione non tradizionale che cede al desiderio di esprimere, attraverso ciò che si indossa, una posizione di potere. "Io i vestiti li compro solo qua. Non vado in nessun posto, io li compro solo qua. Li vede i vestiti che compro?", dice Ieni a uno dei negozianti. Il clan che ha i soldi e vuole quegli abiti di lusso, illudendosi di sembrare elegante, impone tassi di sconto permanente all'imprenditore, creando un danno. Minaccia ritorsioni e situazioni di pericolo per l'attivita? commerciale e per l'incolumità dei gestori. "Vediamo chi devo buttare a terra".

"Ci fanno il 40 direttamente senza 'pipitiare'"

Uno status imposto ai titolari di alcuni negozi di Catania. Quattro le "estorsioni" con lo strumento della scontistica. E quando uno dei negozianti cercava di opporsi applicando, ad esempio, uno sconto minore, si pensava subito a come mettere in atto la minaccia. "... certo, io glielo dico, come mi fa il 20, gli dico, io le sto lasciando tutto, poi gli faccio chiamare". Era la strategia delle donne imparentate con Ieni. "Ci fanno il 40 direttamente senza 'pipitiare'".

"Un trattamento che non facciamo al resto della clientela"

Non solo lo sconto, ma anche l'imposizione di mettere da parte la merce scelta anche per un intero anno, con il rischio per il negoziante di rimanere invenduta. In una delle testimonianze, infatti, uno dei "clienti" affezionati aveva lasciato 150 euro di acconto chiedendo di mettere da parte capi di abbigliamento, bermuda e magliette, per un valore di 2 mila euro. "La merce al momento e? messa da parte nel mio negozio in attesa che il soggetto in questione la ritiri pagando la rimanenza. Circostanza che mi potrebbe creare un danno economico", dichiarava la vittima dell'estorsione.