Estorsione ai danni dei fratelli Di Martino, Antimafia e Legalità: "Si dimetta da Confindustria"

Si scatenano le polemiche sul presidente di Confindustria Catania, Angelo Di Martino dopo che dalle carte dell’inchiesta "Doppio Petto" è emerso che anche il gruppo imprenditoriale di Filippo e Angelo Di Martino pagava il pizzo, e lo faceva da 20 anni.

A chiedere le immediate le immediate dimissioni del numero uno degli industriali etnei è Enzo Guarnera, presidente dell’Associazione “Antimafia e Legalità” che in una nota afferma: “Il Presidente di Confindustria di Catania, sottoposto ad estorsione dalla mafia, ha pagato il 'pizzo' per venti anni e non ha mai denunciato. Dovrebbe dimettersi subito e, se non lo facesse, dovrebbe sfiduciarlo la sua organizzazione. Se ciò non avvenisse, la vergogna sarebbe infinita per lui e per gli altri associati.

"Aggiungo con rammarico - conclude Guarnera - che, nel 2019, Angelo Di Martino è stato insignito del titolo di 'Commendatore al merito della Repubblica'. Se fosse in mio potere lo revocherei".