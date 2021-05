Estorsioni, soldi per restituire motorino rubato: segnalati 3 minori

Gli agenti della squadra mobile hanno segnalato alla Procura per i minorenni di Catania tre ragazzi, due dei quali non ancora quattordicenni, per tentata estorsione nei confronti di un minore e del padre. I tre avrebbero richiesto 250 euro per restituire il ciclomotore rubato alla vittima, che ha pubblicato un annuncio sui social per chiederne la restituzione. Uno dei segnalati ha risposto offrendo la restituzione del mezzo previo compenso. All'incontro concordato, nella zona alta di Siracusa, i poliziotti hanno bloccato i tre ragazzini che avevano riportato il motorino e hanno avvertito le famiglie.