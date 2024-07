Etna, dopo le ultime eruzioni il cratere Voragine è più alto che mai: raggiunti i 3.369 metri

Dopo i recenti due eventi eruttivi, la nuova cima più alta dell'Etna è il cratere Voragine. Con il materiale lavico accumulato negli ultimi giorni, il cono ha raggiunto quota 3.369 metri d'altezza, superando così il cratere di Sud-Est, che deteneva il primato dal 10 agosto del 2021. Le stime precedenti misuravano un' altezza di 3.347 metri. In passato, dagli anni '70 del secolo scorso, la vetta più rilevante era del cratere di Nord-Est. Le rilevazioni dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Catania, riportate sul sito IngvVulcani, si sono avvalse del contributo dei droni per eseguire i rilievi sul campo. Il cratere Voragine ha interrotto una "pausa" durata oltre tre anni: l'ultima emissione di cenere era avvenuta il 3 aprile del 2021.

Cosa è successo nelle ultime eruzioni

Il cono ha cominciato a crescere in altezza dal 14 giugno scorso con una debolissima attività stromboliana,di cui si era osservato un progressivo aumento nelle ultime settimane. In seguito, dal 28 giugno scorso, si è aggiunta anche l'emissione di piccole colate di lava che si sono riversate nell'adiacente cratere Bocca Nuova. Un nuovo cratere è cresciuto intorno alle bocche in attività esplosiva che, in pochi giorni ha raggiunto un'altezza di diverse decine di metri sopra il punto in cui era iniziata l'attività. Infine, la sera del 4 luglio scorso, l'attività eruttiva alla Voragine si è rapidamente intensificata fino a produrre fontane di lava, con formazione di una colonna eruttiva alta oltre 4500 metri. Il parossismo è durato più di 7 ore, con un' intensa ricaduta di cenere su Catania, ed ha cambiato profondamente la morfologia dell'area sommitale.

Il vulcano è più alto che in passato

Il conetto piroclastico che era cresciuto durante i giorni prima del parossismo è stato distrutto, come reso noto dall'Ingv. Sugli orli della Voragine è invece avvenuto un accumulo notevole di materiale piroclastico, che ha fatto aumentare l'altezza complessiva. I rilievi effettuati dalla squadra di piloti di droni dell'Ingv-Osservatorio Etneo il 5 luglio scorso hanno rilevato che l'orlo orientale della Voragine si era innalzato di 107 metri, raggiungendo la stessa altezza del cratere di Sud-Est: 3.354 metri. Un secondo episodio parossistico, del 7 luglio, ha permesso alla bocca della Voragine di aumentare lo spessore dei depositi e l'altezza dell'orlo craterico orientale che, secondo i rilievi effettuati da drone, si assesta adesso intorno a 3.369 metri. E' la più grande altezza mai misurata sull'Etna. Inoltre, l'adiacente cratere Bocca Nuova è stato colmato completamente. Dall'orlo occidentale, come nel maggio del 2016, è avvenuto un trabocco lavico che ha alimentato alcuni flussi di lava con una lunghezza massima di circa 500 metri.