Etna, Anas in azione per rimuovere la cenere lavica dalle strade

Squadre Anas al lavoro sulla tangenziale Ovest di Catania, nel tratto compreso tra il chilometro 4 e il chilometro 10,5, per la pulizia della sede stradale dalla cenere lavica caduta dopo l'eruzione dell'Etna. In azione due spazzatrici e un camion dotato di spazzolone. Mezzi Anas in azione anche sulle strade statali 114 'Orientale Sicula' e 120 'Dell'Etna e delle Madonie'.

La fontana di lava dal cratere di sud-est dell'Etna è, infatti, cessata. Come comunica l'Osservatorio etneo dell'Ingv, che monitora il vulcano 24 ore su 24. Permane, tuttavia, l'attività esplosiva che produce una nube vulcanica con un'altezza pari a 4,5 chilometri sul livello del mare: la nube si disperde in direzione sud-est.

Gli esperti dell'Ingv, intanto, stanno effettuando un sopralluogo nell'area sommitale, mentre continua il progressivo decremento dell'ampiezza media del tremore vulcanico che si mantiene al momento su valori alti.