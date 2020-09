Si intensifica l'attività esplosiva del Nuovo Cratere di Sud Est

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania comunica che dalle 13 e 30 di oggi si osserva un modesto aumento nell'intensità dell'attività esplosiva al Nuovo Cratere di Sud Est. L'attività di tipo stromboliano produce il lancio di brandelli lavici al di sopra dell'orlo craterico ed una lieve e discontinua emissione di cenere che si disperde in atmosfera. Contestualmente, si osserva un repentino aumento dell'ampiezza del tremore. Tale variazione si inserisce in un quadro di ampie oscillazioni di breve periodo. Dal punto di vista dell'attività infrasonica non si segnalano variazioni significative.