Si intensifica l'attività dell'Etna con cenere ed attività stromboliana

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia comunica che nelle ultime ore si osserva un incremento dell'attività stromboliana al Nuovo Cratere di Sud Est ben visibile dalle telecamere di sorveglianza . Tale attività forma una nube vulcanica diluita che si disperde in direzione sud-ovest e raggiunge un'altezza di circa 4.5 chilometri sul livello del mare. Continua l'attività stromboliana al cratere Voragine che produce sporadiche emissione di cenere vulcanica. I vulcanologi presenti in area sommitale durante questa settimana hanno osservato inoltre la presenza di una attività stromboliana intracraterica profonda al cratere di Nord Est. Tra le 8 e 30 e le 10 del 28 luglio si è registrata una repentina diminuzione dell'ampiezza del tremore vulcanico. Subito dopo è cominciata una graduale risalita del valore di ampiezza del tremore che è culminata nella tarda serata del 30 luglio pur restando entro valori medi. La localizzazione della sorgente del tremore non mostra variazioni significative, risultando confinata nell'area del Nuovo Cratere di Sud-Est, ad una quota di 2900-3000 metri sopra il livello del mare. Dal punto di vista infrasonico non si segnala attività di rilievo. Le deformazioni del suolo non evidenziano variazioni significative osservabili dalle reti gnss e clinometriche.