Etna, continua l'attività stromboliana del cratere Voragine

Persiste sull'Etna l'attività stromboliana alla Voragine. A renderlo noto è l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, osservatorio etneo dopo un'analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza sul vulcano. Inoltre, si registra una blanda emissione di cenere dal cratere di nord est e dalla Voragine che si disperde velocemente al di sopra dei crateri sommitali.

Il modello previsionale della dispersione dell'eventuale nube eruttiva indica una direzione sud est. Per gran parte della giornata di oggi l'ampiezza media del tremore vulcanico è rimasta principalmente confinata nell'intervallo dei valori medi. A partire dalle ore 11.30 locali l'ampiezza del tremore ha mostrato un lieve e graduale incremento ed alle ore 16 circa ha raggiunto i valori alti con ulteriore tendenza alla crescita.

Il centroide delle sorgenti del tremore vulcanico è localizzato in prossimità del cratere di sud-est ad una profondità di circa 2.500 metri sul livello del mare. L'attività infrasonica, che risulta essere abbastanza vivace e con una lieve tendenza ad incrementare, è principalmente prodotta dal cratere Voragine. Per quanto riguarda le deformazioni, al momento i segnali delle reti permanenti clinometrica Gnss e dilatometrica non rilevano variazioni significative.