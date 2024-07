Il vulcano

Etna ancora in attività: boati ed una nuova esplosione

Intorno alle 15 di questo pomeriggio si è verificata un'esplosione dalla sommità del cratere di Nord Est dell'Etna, non coinvolto negli ultimi eventi avvenuti nella prima decade di luglio. Attualmente si sentono boati ad intervalli irregolari. Sono in corso rilevamenti da parte del personale Ingv. Non è stata comunicata, al momento, alcuna particolare criticità