Etnabook 2022 , il premio letterario ritorna a settembre al Palazzo della Cultura

Dopo il successo dell’edizione 2021 di Etnabook, festival internazionale del libro e della cultura di Catania, ritorna anche quest’anno l’appuntamento con il mondo letterario. La manifestazione, nata nel 2019, è stata ideata da Cirino Cristaldi, presidente di Etnabook, in co-organizzazione con il Comune di Catania, fortemente voluto dal sindaco, Salvo Pogliese e dall’assessore alla Cultura, Barbara Mirabella.

Dal 27 settembre al 1° ottobre 2022, al Palazzo della Cultura di Catania, un tripudio di emozioni soffieranno sui venti della letteratura, della musica, del teatro e del cinema. Tantissimi gli incontri in programma non solo per gli adulti, ma anche per il mondo dei bambini. Etnabook è anche il premio letterario “Cultura sotto il vulcano”. Anche per l’edizione 2022 il premio sarà articolato in tre sezioni: a) poesia; b) narrativa/saggio; c) Un libro in una pagina. Una giuria tecnica, composta da personaggi del mondo dell’editoria, del giornalismo e della cultura, avrà il compito di valutare le opere dei partecipanti e di scegliere le migliori a cui spetterà una targa e un premio in denaro.

Non mancherà, inoltre, il concorso dedicato ai booktrailer, rivolto alle trasposizioni cinematografiche di opere letterarie. Per tutte le informazioni relative al bando di concorso, è possibile consultare lo spazio dedicato sul sito https://etnabook.it/bandi-premio-letterario/. Il premio letterario è dedicato non solo a tutti gli autori e a tutte le autrici, ma anche agli studenti e alle studentesse delle scuole. Infatti, per la “sezione scuole” è stato aperto un bando per tue tipologie di lavori: tavole manga e racconti brevi. I giovani hanno risposto in massa, partecipando con entusiasmo all’iniziativa. A selezionare i lavori saranno personalità del mondo della cultura e, in particolare, per la sezione “tavole manga”, gli ideatori o organizzatori del prestigioso evento EtnaComics, Antonio Mannino, Enrico Scarpello e Antonio Pennisi; per la sezione “racconti brevi”, ci saranno Marcella Messina (presidentessa dell’associazione Gravina Arte), Barbara La Greca (organizzatrice di eventi culturali) e Alfredo Polizzano (autore e libraio).

Dopo l’attenta selezione delle due giurie, giovedì 28 aprile 2022 dalle ore 10:30 presso l'Istituto Comprensivo "P.S. Di Guardo - Quasimodo" di Catania avrà luogo la cerimonia di premiazione, presentata da Alfredo Polizzano. Durante la stessa, verranno svelate le rispettive composizioni delle classifiche finali del premio letterario e verrà presentato il libro Il mare di Vita e Chadi (Scatole Parlanti) dell'autrice etnea Valentina Carmen Chisari, che per l'occasione dialogherà con l'autore Paolo Sidoti e si racconterà agli studenti. Gli ingressi a tutti gli incontri del Festival sono e saranno sempre gratuiti, previa prenotazione. L’evento Etnabook Festival è organizzato dall’associazione culturale NO_NAME presieduta da Cirino Cristaldi con la co-organizzazione del Comune di Catania.