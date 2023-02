Bufere di vento e neve, soccorse le persone isolate nelle località alle pendici dell'Etna

Nella giornata di ieri, a causa del protrarsi delle avverse condizioni meteorologiche che hanno causato forti bufere di vento e neve, i militari della Stazione Soccorso alpino della Guardia di finanza di Nicolosi hanno prestato soccorso a diverse persone rimaste isolate nelle frazioni alle pendici dell’Etna. Le operazioni dei finanzieri, tecnici specializzati del soccorso, sono continuate per tutto il giorno senza sosta in ulteriori comuni pedemontani.

Sin dalle prime ore della mattina, su allerta del Centro operativo comunale di Pedara, gli interventi hanno riguardato un soggetto dializzato, con la necessità di ricevere la periodica terapia salvavita, in difficoltà perché rimasto isolato a causa delle strade impraticabili per la neve. Grazie all’ausilio delle fiamme gialle è stato assicurato il successivo trasporto presso il centro dialisi. Quindi è stato prestato ausilio a una famiglia in difficoltà per la presenza di un minore con evidenti sintomi influenzali, in località Tarderia. Il nucleo familiare rimasto isolato a causa della copiosa nevicata, è stato raggiunto dai finanzieri del Soccorso alpino unitamente ad altri soccorritori a bordo di mezzi cingolati, e accompagnato presso il luogo di ricovero organizzato Coc.

Ulteriori interventi si sono registrati a Nicolosi, a Ragalna e infine a Milia (località tra Ragalna e Belpasso) dove è stato prestato soccorso ad un nucleo familiare isolato e, in tarda serata, sono stati recuperate e tratte in salvo due persone in che erano rimaste bloccate nel proprio autoveicolo.

Le attività sono state svolte unitamente ai tecnici del Cnsas, ai vigili del fuoco, alla Protezione civile e ai volontari dei Rangers e delle Misericordie.