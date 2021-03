Cenere vulcanica, Cia: "Produzioni danneggiate: florovivaismo molto colpito"

Con la nuova eruzione dell'Etna proseguono i disagi per il settore agricolo e del florovivaismo. A darne notizia è il presidente della Cia Sicilia Orientale, Giuseppe Di Silvestro: “Una nuova nuvola di cenere vulcanica si è abbattuta stamani su tutto il versante ionico della Sicilia. Sono centinaia gli ettari coperti da una coltre di polvere nera che ha irrimediabilmente

danneggiato le produzioni. Le più colpite sono: i viviai con le piante e i fiori completamente ricoperti da una patina nera che soffoca le piante e ne deprezza il valore; gli agrumeti con notevoli effetti abrasivi determinando difficoltà di raccolta e deprezzamento del prodotto; gli ortaggi di cui presto si vedranno i danni".

"L’evento ha una notevole vastità sia come territorio colpito, che come numero di aziende. In particolare sono state danneggiate le produzioni. Siamo alla conta dei danni”, ha concluso l'esponente della Cia.