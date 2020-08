Etna in attività: emissione di cenere in diminuzione

Anche per oggi, 16 agosto, persiste la condizione di preallerta gialla per rischio ondatate di calore comunicata dal Dipartimento della protezione civile regionale. Si prevedono temperature percepite sui 37 gradi mentre rimangono deboli i venti. Sull'Etna invece si registra un decremento dell'attività stromboliana al nuovo Cratere di Sud-Est che ha caratterizzato la giornata di ieri come monitorato dall'Istituto di Geofisica e Vulcanologia. Sono attualmente presenti sporadiche e blande emissioni di cenere che vengono disperse rapidamente in atmosfera. Dal punto di vista sismico l'ampiezza del tremore vulcanico mostra un quadro stazionario con fluttuazioni attorno a valori medio-alti e sorgente localizzata in corrispondenza del Nuovo Cratere di Sud-Est tra 2900 e 3000 m sopra il livello del mare. Dal punto di vista infrasonico non si segnala attivitą di rilievo. Dall'osservazione dei parametri relativi alle deformazioni del suolo non si rilevano variazioni significative.

