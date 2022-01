Controlli sull'Etna, multe per chi è senza catene a bordo o gomme da neve

I carabinieri della stazione di Nicolosi, insieme ai colleghi di Ragalna ed al nucleo radiomobile della compagnia di Paternò, hanno svolto un servizio di controllo sull'Etna, presso il rifugio Sapienza. Non riscontrando irregolarità, hanno sottoposto a controllo 6 esercizi commerciali operanti nel settore della ristorazione ed i loro relativi 73 avventori, mentre hanno proceduto a sanzionare tre persone che, in violazione dell’obbligo specifico, non indossavano la mascherina protettiva. Nel corso del servizio, sono state controllate 43 persone a bordo di 25 veicoli. Nei confronti di 4 proprietari, sono state elevate altrettante sanzioni amministrative per il mancato possesso di catene o delle gomme da neve. La Prefettura di Catania, al fine di scongiurare incidenti stradali o situazioni di pericolo, ha emanato una specifica ordinanza “Piano neve 2022” per garantire il possesso di questi accessori da parte degli automobilisti. Lo scorso 7 gennaio una trentina di auto sono rimaste bloccate a Piano Provenzana proprio perchè sprovviste di catene.