Etna, aumenta l'attività esplosiva ed emissione di cenere

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, ha comunicato che a partire dalle ore 15 si osserva un incremento dell'attivitą stromboliana al nuovo Cratere di Sud Est. L'attivitą esplosiva produce una nube di cenere vulcanica che si disperde verso Est - Sud Est e che raggiunge un'altezza tra i 4 - 4.5 chilometri sul livello del mare. Dal punto di vista sismico l'ampiezza del tremore mostra variazioni nella fascia dei valori medi e, talvolta, in quella dei valori alti. La localizzazione della sorgente del tremore risulta confinata nell'area del Nuovo Cratere di Sud-Est tra 2900 e 3000 m sopra il livello del mare. Dal punto di vista infrasonico non si segnalano variazioni significative. Per quanto riguarda le deformazioni del suolo non si registrano variazioni significative.

