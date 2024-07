Etna, eruzione in corso: la cenere ricade anche su Catania

E' in corso una nuova eruzione dell'Etna, con ricaduta di cenere anche su Catania, oltre che sui paesi della fascia pedemontana del versante meridionale. In base a quanto si legge nell'ultimo avviso "Vona" (Volcano Observatory Notice for Aviation) dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Catania, di allerta rossa, la previsione di altezza della nube vulcanica è di 4500 metri.

Il fenomeno in corso è visibile ad occhio nudo dalla città con alcune velature, oltre che dalle telecamere della rete di sorveglianza Ingv. In considerazione della probabilità di accumulo di materiale lavico al suolo, non è da escludersi una possibile chiusura dell'aeroporto di Catania, attualmente operativo. Da diversi giorni era in corso un'eruzione intercraterica con riversamento di lava tra la Voragine e la Nuova. A scopo cautelativo, ieri sera il Dipartimento della Protezione Civile aveva disposto il passaggio di allerta per il vulcano Etna dal livello verde a giallo.