Etna in eruzione, chiuso l'aeroporto di Catania

Sac, la società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna attualmente in corso, lo spazio aereo è al momento inibito al traffico. Nessun volo, quindi, potrà atterrare o decollare. Per informazioni aggiornate sui voli dirottati o cancellati ci si può rivolgere alle compagnie aeree o verificare la situazione in tempo reale sul sito dell'aeroporto.