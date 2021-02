Coldiretti: "Verifiche in corso per accertare danni alle colture"

"Con i nostri tecnici stiamo verificando eventuali danni provocati dalla cenere sulle colture della fascia etnea". Lo afferma Coldiretti Sicilia in merito all'eruzione dell'Etna di ieri con cenere e lapilli caduti soprattutto nei paesi più vicini al vulcano. "Sembra che la città di Catania sia la zona piu' colpita - aggiunge l'associazione - ma si sta verificando se ci sono danni soprattutto su ortaggi e agrumi anche se servirà qualche giorno in più per constatarne la eventuale rovina. L'evento è già avvenuto in altre occasioni nel passato, con le polveri che hanno macchiato le produzioni rendendole di fatto invendibili"