Etna, in corso la seconda eruzione del 2022: nube alta 10 chilometri

Si è intensificata l'attività stromboliana del cratere di Sud Est dell'Etna, che già questa mattina aveva mostrato segni evidenti di "vivace effervescenza". Attualmente è in corso una nuova eruzione, con fontane di lava ed una nube di cenere che si leva sopra la sommità del vulcano raggiungendo l'altezza di 10mila metri. I venti disperdono il materiale piroclastico e la sabbia nera verso Sud Est, in direzione Giarre-Acireale. Si tratta del secondo episodio eruttivo nel giro di undici giorni. "Si osserva - rende noto l'Ingv di Catania - un incremento dell'attività infrasonica che risulta localizzata in prossimità del Cratere Bocca Nuova. Al momento non si registrano variazioni significative nei segnali di deformazione". Si segnala una ricaduta di lapilli a Zafferana. L'aeroporto di Catania è stato chiuso.