L'eruzione dell'Etna manda in tilt l'aeroporto di Catania: cancellati tutti i voli

L'aeroporto di Catania è nuovamente chiuso. Ma stavolta gli inevitabili disagi ai passeggeri sono causati dall'ultima eruzione dell'Etna, iniziata nel tardo pomeriggio di ieri. Un graduale aumento dell'attività stromboliana del cratere di Sud Est si è osservato a partire dalle 18 e 30 circa di ieri pomeriggio.

Poi in serata, fontane di lava ed un piccolo trabocco di lava, con emissione di cenere in direzione sud, verso il capoluogo etneo. E proprio a causa della sabbia sospesa in atmosfera, poi caduta anche al suolo, è stato necessario chiudere i settori C1 e B3. Risultato: cancellati tutti i voli in partenza e in arrivo fino alle ore 13 di oggi. La Sac, società di gestione dello scalo etneo, invita i passeggeri a contattare le proprie compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. L'attività vulcanica mostra evidenti segnali di decrestia. La colata non è più alimentata e le fontane di lava sono cessate già alle 3 e 20 di questa notte, come reso noto dall'Ingv di Catania nell'ultimo aggiornamento.