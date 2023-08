Etna, il cratere di Sud Est è di nuovo in eruzione

L'Etna è nuovamente in eruzione, anticipando i fuochi di Ferragosto. L'Ingv di Catania comunica che, a partire dalle ore 18.40 di questo pomeriggio, si è osservata un'attività stromboliana al cratere di Sud-Est, in graduale intensificazione. Il modello previsionale della dispersione dell'eventuale nube eruttiva indica una direzione sud. In serata si è già registrata una ricaduta di cenere nella zona del rifugio Sapienza - Piano Vetore. L'attività infrasonica mostra un trend in incremento. Il centroide delle sorgenti del tremore vulcanico è localizzato in corrispondenza del cratere di Sud-Est, ad una quota di circa 2900m sopra il livello del mare. Anche gli eventi infrasonici risultano localizzati in coincidenza con lo stesso cono. Ad occhio nudo è visibile anche da Catania una breve colata con fontane di lava. Al momento l'aeroporto di Catania è operativo.