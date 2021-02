Etna, il cratere di Sud Est erutta ancora: è la quarta volta in quattro giorni

A partire dalla 22 della scorsa serata, un nuovo evento parossistico è in corso sull'Etna con fontana di lava pulsante dal cratere di Sud-Est: è il quarto episodio in quattro giorni. Una colata generata da un trabocco sul fianco orientale del cono si dirige nella valle del Bove. Secondo il monitoraggio dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Catania, l'ampiezza media del tremore vulcanico mostra valori elevati con tendenza all'incremento. La sorgente del tremore risulta localizzata al di sotto del cratere di Sud-Est, nell'intervallo di profondità tra 2.800 e 2.900 metridi quota. Anche l'attività infrasonica ha raggiunto livelli elevati. Il tasso di accadimento e l'energia dei transienti infrasonici sono in aumento.

Le immagini in diretta dal vulcano