Etna, dopo il parossismo l'attività si riduce: il livello di allerta per il volo passa ad arancione

L'Etna ha ridotto la sua attività eruttiva dopo il parossismo di ieri che ha coinvolto il cratere Voragine. Le fontane di lava, iniziate alle 16 e 15, hanno ridotto gradualmente l'intensità, fino a cessare a tarda notte, intorno all'1 e 50. Successivamente, l'Ingv di Catania ha continuato a registrare un'attività stromboliana, durata per circa un'ora. a La fase eruttiva ha prodotto una colonna di cenere alta 4500 metri sul livello del mare, che si è propagata verso sud-est, causando una significativa ricaduta di cenere su vari abitati dell'area sud-orientale dell'Etna, tra cui Catania, raggiungendo anche Siracusa ed altri paesi fuori provincia. Sono ancora in corso le specifiche rilevazioni, iniziate già ieri sul campo.

L'ampiezza media del tremore vulcanico è rimasta molto alta fino dopo la mezzanotte, per poi diminuire rapidamente fino alle ore 1 e 50 e stabilizzarsi su valori medi alle 4 e 40, poco prima dell'alba. Il centro delle sorgenti del tremore vulcanico, come si legge nel bollettino di questa mattina dell'Ingv, si è spostato dall'area est della Voragine al cratere di Sud-Est, ad un'altezza di 2600-2800 metri sul livello del mare. La massiccia caduta di cenere ha portato alla chiusura temporanea dell'aeroporto di Catania per consentire la pulizia delle piste. L'Ingv ha adesso abbassato il livello di allerta per il volo: il "Vona" passa quindi da rosso ad arancione, indicando un miglioramento delle condizioni, in assenza di ulteriori emissioni di cenere. La riapertura dello scalo Vinzenzo Bellini potrebbe avvenire nel pomeriggio, dopo le 15.