L'astronauta Samantha Cristoforetti twitta l'Etna in eruzione vista dallo spazio

La lunga scia di cenere del vulcano più alto d'Europa è stata immortalata in uno scatto dell'astronauta italiana Samantha Cristoforetti. "Sembra che qualcosa stia succedendo qui", scrive su Twitter. L'Etna sta proseguendo da oltre due settimane un'attività eruttiva che attualmente non ha prodotto alcun disagio per la popolazione