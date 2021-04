Fanno un'escursione sull'Etna e si perdono: salvati dal soccorso alpino

Si tratta di sette giovani delle province di Enna e Caltanissetta che avevano deciso di recarsi sul vulcano, attratti dall'eruzione in corso, si sono smarriti mentre nella zona nord mentre percorrevano la pista Altomontana

Erano andati in sette sul vulcano, attratti dall'eruzione in atto, ma si sono persi mentre nella zona nord percorrevano la pista Altomontana, sentiero che collega i due versanti dell'Etna. I giovani, originari dalle province di Enna e Caltanissetta, sono stati recuperati e salvati dal soccorso alpino e speleologico siciliano (Sass) e dal corpo forestale. A lanciare l'allarme erano stati gli stessi giovani. I tecnici hanno localizzato il gruppo tramite il sistema di rilevamento Sms locator, e attraverso indicazioni telefoniche li hanno indirizzati verso il rifugio Timparossa, dove hanno potuto trovare riparo in attesa dei soccorsi.

Poi li hanno raggiunti attraverso i fuoristrada e poi hanno proseguito a piedi a causa della neve e hanno trovato i giovani stremati dal freddo ma in buone condizioni di salute.