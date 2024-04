Forte esplosione sull'Etna: ricaduta di cenere sul versante sud

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania rende noto che è in atto una forte emissione di cenere, visibile ai crateri sommitali dalle telecamere di sorveglianza. Intorno alle ore 15 e 20 si è verificato un evento esplosivo di notevole intensità. "Si è trattata di una singola esplosione - rende noto il vulcanologo dell'Ingv etneo, Boris Bhenke - simile a quella del 21 dicembre 2023".

Da diversi giorni sono ben visibili sulla sommità dell'Etna degli anelli di fumo, noti con il termine tecnico di "volcanic vortex rings". Nello specifico, si tratta di anelli di vapore emessi da un piccolo cono eruttivo apertosi lo scorso 2 aprile sul cratere di Sud-Es. Ieri, sabato 6 aprile, una scossa di terremoto con magnitudo 2.0 è stata registrata, alle ore 8 e 06, un chilometro a sud est del centro abitato. E' stata nettamente avvertita dalla popolazione locale e dei comuni limitrofi, ma non ci sono state conseguenze in considerazione della moderata entità. Il materiale vulcanico emesso durante l'esplosione si è disperso lungo il versante meridionale, come mostra il modello previsionale sulla dispersione delle ceneri vulcaniche.

Video di Maurizio Ciadamidaro

