Etna, situazione rientrata dopo la forte emissione di cenere dalla Bocca nuova

E' durata quattro minuti la forte emissione di cenere dal cratere Bocca nuova e che ha raggiunto una quota di 5 chilometri sul livello del mare, disperdendosi velocemente in atmosfera in direzione sud. Oggi la situazione è ritornata alla normalità. Anche il tremore vulcanico si è ridotto, come risulta dal sito dell'Ingv.

Dal punto di vista sismico, infatti, dalle ore 15:01 alle 15:10, è stata registrata una sequenza di circa sei eventi esplosivi sommitali, il più energetico dei quali è stato registrato alle ore 15:10. Le sorgenti del tremore sono state localizzate al di sotto del Cratere di Sud-Est, a una elevazione di circa 2.900 metri al di sopra del livello medio del mare. I segnali infrasonici sono stati esclusivamente localizzati in corrispondenza del Cratere di Sud Est.

Sono scomparsi anche gli anelli di fumo, noti con il termine tecnico di "volcanic vortex rings". Nello specifico, si tratta di emissioni di vapore che hanno origine da un piccolo cono eruttivo apertosi lo scorso 2 aprile sul cratere di Sud-Est.