Etna, rilevata una nuova esplosione dal cratere di Sud-Est

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo ha comunicato che alle ore 21,25 di ieri sera, attraverso le telecamere di sorveglianza, si è osservata una esplosione a carico del Cratere di Sud-Est. Questa ha prodotto una debole emissione di cenere che si è dispersa rapidamente nell’area craterica. Dal punto di vista sismico non si registrano variazioni del livello del tremore che permane su livelli medi. La localizzazione della sorgente risulta in un’area prossima al Cratere di Sud-Est in un intervallo di profondità compreso tra 1500 e 2500 metri al di sopra del livello medio del mare.