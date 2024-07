Etna, fontane di lava ed emissione di cenere dal cratere Voragine

L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio Etneo, ha comunicato che l'attività stromboliana al cratere Voragine dell'Etna si è intensificata evolvendo in fontane di lava. Questo fenomeno è ancora in corso e sta provocando un'emissione di cenere che, secondo il modello previsionale, si disperde in direzione est-sud-est. Contestualmente, si è osservato l'inizio di un trabocco lavico dall'orlo occidentale del cratere Bocca Nuova.

Dal punto di vista sismico, si è registrato un ulteriore aumento dell'ampiezza media del tremore vulcanico. Le sorgenti del tremore restano nell'area del cratere Voragine, a circa 3000 metri sul livello del mare. Si è inoltre verificato un incremento sia nella frequenza che nell'ampiezza degli eventi infrasonici localizzati al cratere Voragine, con un aumento dell'ampiezza del tremore infrasonico.

Dalle 02:00 UTC circa, la rete clinometrica ha mostrato variazioni significative, particolarmente evidenti alle stazioni sommitali. Il dilatometro di Monte Ruvolo ha rilevato una decompressione di circa 10 nanostrain ed è attualmente in fase di aggiornamento.

Cataniatoday è anche su Whatsapp. Clicca qui per seguire il nostro canale