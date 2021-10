Etna in attività, l'Ingv: "52° Parossismo dopo un mese di calma"

Dopo poco più di un mese di relativa calma, il Cratere di Sud-Est dell’Etna ha prodotto un nuovo episodio parossistico durante la mattinata del 23 ottobre 2021. Si tratta del 52° parossismo nella sequenza iniziata il 16 febbraio 2021. Una debole attività stromboliana era già cominciata nelle prime ore del 20 ottobre, e si è gradualmente intensificata a partire dalla serata del 22. In concomitanza è aumentata l’ampiezza del tremore vulcanico. Modeste emissioni di cenere hanno accompagnato l’attività stromboliana a partire dalle ore 8 Utc (10:00 ore locali) del 23. La produzione di cenere è a poco a poco aumentata, per fermarsi bruscamente alle 08:35 Utc. Pochi minuti dopo è avvenuta una sequenza di fortissime esplosioni, che hanno generato onde di pressione visibili, e che sono state seguite dalla ripresa dell’emissione di cenere. L’attività si è intensificata molto rapidamente, producendo una colonna eruttiva alta diversi chilometri e piegata dal vento verso est-nordest. Alle ore 08:48 UTC, dal fianco orientale del cono del Cratere di Sud-Est si è distaccato un flusso piroclastico, che si è riversato sulla parete occidentale della Valle del Bove, arrestandosi dopo aver percorso poco meno di 1.5 km. Un secondo flusso piroclastico ha percorso 1.5 km alle ore 9 Utc; successivamente sono stati osservati diversi flussi più piccoli, sempre sotto il fianco orientale del Cratere di Sud-Est. Questi flussi sono stati generati durante l’apertura di una frattura, nel fianco sud-orientale del cono, dalla cui parte più bassa ha avuto origine una colata lavica, anch’essa diretta verso il versante occidentale della Valle del Bove. Alle 09:58 Utc, un ulteriore flusso piroclastico si è riversato in due rami verso sud-est e sud, arrestandosi dopo poche centinaia di metri.

Le bocche eruttive nella parte sommitale del Cratere di Sud-Est hanno prodotto fontane di lava, che nella fase di massima intensità hanno raggiunto circa 800 m di altezza. Nei brevi intervalli di parziale visibilità del cono, si sono osservate sporadiche e piccole esplosioni dalla zona della “bocca della sella” e sul versante sud-occidentale del cono. La colonna eruttiva si è alzata, durante la fase culminante del parossismo, fino a oltre 10 km di altezza sopra il livello del mare. Ricadute di materiale piroclastico sono avvenute verso est-nordest, lungo un asse che dal Cratere di Sud-Est passa al Rifugio Citelli e attraversa gli abitati di Vena, Presa, Piedimonte Etneo, Taormina e fino alla provincia di Reggio Calabria. Ricadute di lapilli e cenere sono state segnalate anche da Mascali e Linguaglossa.