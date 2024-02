Colto da malore durante un'escursione: intervento del soccorso alpino

Allertati nel tardo pomeriggio di ieri, i tecnici del soccorso alpino e speleologico siciliano sono intervenuti per il recupero di un uomo di 77 anni originario di Maletto, colto da malore nella zona impervia di Contrada Case Barbotte, nel territorio tra i comuni di Bronte e Maletto. Le squadre di soccorso delle stazioni Etna nord ed Etna sud del Cnsas Sicilia hanno raggiunto l'anziano e, dopo avere valutato le sue condizioni, alla presenza dei sanitari del 118 hanno proceduto ad imbarellarlo su barella portantina per il trasporto in sicurezza, fuori dalla zona impervia. In collaborazione con gli agenti della forestale, che hanno messo a disposizione un mezzo fuoristrada, e con i militari della guardia di finanza l'infortunato è stato condotto fino all'ambulanza del 118 presente sul posto, con la quale è stato trasportato in pronto soccorso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.