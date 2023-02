Pesante nevicata in corso sull'Etna: automobilisti bloccati e poi evacuati

La forte nevicata di queste ore ha fatto cadere sulll'Etna oltre 50 centimetri di neve fresca, mandando in tilt la viabilità su quasi tutte le strade del nostro vulcano. Proprio a causa della spessa coltre di neve, spazzata dal vento con cumuli non omogenei sulla carreggiata, è stato necessario l'intervento dei vigilii del fuoco per portare a compimento l'evacuazione di alcuni automobilisti bloccati in zona Tarderia, sul versante Sud. Anche un bus è rimasto in panne, non riuscendo nè a proseguire la marcia nè a far rientro verso valle.

Le persone evacuate, tra cui cinque famiglie, sono state trasportate al Centro Operativo Comunale di Pedara, con l'utilizzo di un gatto delle nevi della Protezione Civile. Un secondo mezzo di soccorso è in arrivo da Palermo. Moltissimi i rami ed i tronchi spezzati sui tornanti della provinciale Mareneve. Il Comune di Milo rende noto che la Città Metropolitana ha disposto la chiusura totale e temporanea della "trazzera Quota Mille" in direzione del rifugio Citelli. Nelle prossime ore sono previste ulteriori precipitazioni e non è scontato che si riescano a risolvere tutte le criticità entro l'inizio del prossimo weekend. Sarà necessario, infatti, ripristinare le condizioni di percorribilità delle arterie provinciali che conducono alle stazioni sciistiche. Fino a questo momento gli impianti di risalita sono rimasti chiusi per mancanza di innevamento adeguato, ad eccezione delle piste da sci di fondo e della scuola allievi di Piano Provenzana. La giornata di domani, 10 febbraio, sarà caratterizzata da un'allerta arancione, con alta probabilità di temporali e nevicate.