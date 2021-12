Etna nord, attivo presidio di soccorso della polizia

In concomitanza con l’apertura della stagione sciistica nel comprensorio etneo, è stato attivato anche quest’anno il servizio di sicurezza e di soccorso in montagna attraverso l’impiego di personale della polizia in possesso di specifica abilitazione rilasciata dal Centro di Addestramento Alpino di Moena. Tale servizio di prossimità nei confronti dei cittadini ha avuto inizio giorno 23 dicembre scorso presso la località sciistica Etna Nord, ove sono stati aggregati tre poliziotti, esperti sciatori, con compiti di vigilanza e di intervento di soccorso sulle piste. Gli agenti, che hanno la loro base operativa a Monte Conca, sono dotati non solo di sci ma anche di due potenti motoslitte con le quali pattugliano incessantemente le piste e prestano soccorso agli sciatori in difficoltà o che necessitano di prime cure mediche. A tal fine dispongono anche di una speciale barella con la quale possono trasportare gli infortunati. E in effetti, numerosi sono stati gli interventi posti in essere nei giorni delle festività natalizie, nei quali si è registrata una notevole affluenza di persone.