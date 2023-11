L'inverno sull'Etna è arrivato prima del Piano neve, cogliendo tutti impreparati

Nonostante il lavoro di coordinamento svolto in anticipo dalla Prefettura di Catania, che già ad ottobre ha convocato il tavolo tecnico coi Sindaci dei comuni etnei posti sui tre versanti di accesso in quota, i vertici dell’Anas, del Parco dell’Etna e della Protezione civile, il weekend appena trascorso è stato caratterizzato dalla carenza di mezzi spazzaneve su entrambi i versanti del vulcano. Situazione particolarmente critica sulla provinciale Mareneve che collega Fornazzo con Piano Provenzana. Sono caduti meno di 5 centimetri di neve, ma è stato ripulito a fatica solo un breve tratto, in prossimità della stazione sciistica. Tutto il resto del percorso è stato lasciato imbiancato. Problemi analoghi anche sulle arterie che collegano Nicolosi, Zafferana e Pedara con il rifugio Sapienza.

Molti automobilisti, privi di catene e del necessario equipaggiamento invernale, si sono avventurati sull'asfalto lastricato di ghiaccio, mettendo in pericolo loro stessi e gli altri conducenti. Quasi assenti anche i controlli all'inizio dei tratti interessati. "La Protezione civile della Città metropolitana - si legge in una nota lo scorso 14 novembre - può contare su una ventina di mezzi tra fresie spalaneve, vomeri e spargisale, pale meccaniche e camion per i trasporti di gasolio o sale, motopale e trattori, battipista, gru, caterpiller e carrelloni". Un’officina autorizzata è stata incaricata di ultimare il piano di manutenzione ed i tecnici dovrebbero finire il loro lavoro entro fine mese. Ma l'inverno, a quanto pare, è arrivato prima, cogliendo tutti impreparati.