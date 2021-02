Etna, revocato divieto cicli e motocicli e limite di 30 chilometri orari per le auto

Considerato che si sono sensibilmente attenuate, per via delle operazioni di pulizia delle strade avviata immediatamente dopo l’attività parossistica dell’Etna, le condizioni di gravissima criticità e di emergenza per la pubblica incolumità per la copiosa caduta di cenere vulcanica, il sindaco Salvo Pogliese ha revocato con effetto immediato il divieto temporaneo di circolazione dei mezzi a due ruote (cicli e motocicli) e la percorrenza degli automezzi sino alla velocità massima di 30 Km/ora in tutte le strade del territorio comunale, impartiti con ordinanza del 16 febbraio scorso.

L'amministrazione comunale raccomanda, comunque, ai cittadini la massima prudenza e la limitazione della velocità su tutte le strade del territorio comunale sino al completamento delle operazioni di pulizia straordinaria.