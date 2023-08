Etna, rientra l'allerta: nessuna emissione di cenere

E' sceso da giallo a verde l'allerta Vona, il bollettino dell'osservatorio vulcanico per l'aviazione dell'Ingv di Catania sull'Etna. La valutazione è collegata all'assenza di emissione di cenere ed al ritorno del vulcano al suo stato di pre-eruzione. L'avviso è stato pubblicato sul sito dell'Ingv di Catania, superando quindi il precedente comunicato che annunciava un aumento altalenante del tremore vulcanico. Successivamente, anche la Protezione civile regionale aveva invitato i Sindaci del Catanese ad attivare le procedure di preallarme. L'aeroporto di Catania è rimasto operativo per l'intera giornata di oggi. L'ultimo evento eruttivo risale allo scorso 13 agosto. La massiccia emissione di sabbia vulcanica ha mandato in tilt l'operatività dello scalo aeroportuale Vincenzo Bellini e creato non pochi disagi alla viabilità nei paesi della fascia meridionale del vulcano.