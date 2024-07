Etna, ripresa l'attività dal cratere Voragine: forti boati svegliano i paesi dell'hinterland

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, ha registrato un incremento dell'attività stromboliana presso il cratere Voragine dell'Etna, che è ripresa nel pomeriggio del 6 luglio. Secondo le analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza effettuate alle ore 22, è previsto che un'eventuale nube eruttiva si disperda in direzione Est Sud-Est. I dati raccolti indicano che l'ampiezza media del tremore vulcanico ha mostrato un rapido incremento a partire dalle 22:30, raggiungendo valori elevati intorno alle 23:20. Nella tarda serata del 6 luglio, Ingv ha riportato che il tremore vulcanico rimane con una tendenza all’aumento.

L’attività vulcanica si è intensificata nel corso della notte tra il 6 e il 7 luglio. Le analisi delle immagini della rete di telecamere di sorveglianza mostrano non solo l’attività stromboliana dal Cratere Voragine, ma anche una fontana di lava. Questa attività sta producendo emissioni di cenere che, secondo il modello previsionale, si disperdono in direzione Est Sud-Est.

L’ampiezza media del tremore vulcanico continua a crescere, raggiungendo livelli molto alti. È stato registrato anche un incremento della frequenza e dell’ampiezza degli eventi infrasonici localizzati al cratere Voragine, con un aumento dell'ampiezza del tremore infrasonico.

Le reti di deformazione del suolo hanno iniziato a mostrare alcune variazioni a partire dall'una del 7 luglio. In particolare, è stata osservata una deformazione che, al momento, ha raggiunto poco più di 0,1 microradianti al clinometro sommitale di Ecp e circa 5 nanostrain in decompressione al dilatometro di Druv. Tuttavia, la rete GNSS non mostra variazioni significative oltre il rumore di fondo.