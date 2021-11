Etna, un escursionista cade e rimane intrappolato: interviene il soccorso alpino

Si è reso necessario l'intervento del soccorso alpino per recuperare un escursionista infortunato e rimasto bloccato sul versante sud dell'Etna. L'uomo, che si trovava intorno a quota 2mila metri, è scivolato e caduto in un canalone. Gli uomini del soccorso alpino e speleologico siciliano insieme ai militari del SAGF di Nicolosi stanno operando per trarlo in salvo e le operazioni di recupero sono complicate dalle pessime condizioni del tempo.