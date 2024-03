Etna, studente infortunato a monte Manfrè: intervento del Soccorso alpino

I tecnici della stazione Etna Sud del Soccorso alpino e speleologico siciliano sono intervenuti per il recupero di un ragazzino, infortunatosi a causa di una caduta nella zona antistante il rifugio Manfrè, sul versante sud dell'Etna, in territorio di Belpasso.

Mentre sul posto iniziava una forte nevicata e le condizioni meteo erano in peggioramento, Il giovane, che faceva parte di una scolaresca in gita d'istruzione proveniente da Belpasso, è stato raggiunto dalle squadre di soccorso del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e del Soccorso alpino della Guardia di Finanza, che hanno provveduto a immobilizzarlo e metterlo in barella, Il giovane infortunato è stato poi trasportato fino all'ambulanza 118, presente sul posto, e consegnato ai sanitari che hanno provveduto al trasporto in pronto soccorso.