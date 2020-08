Precipita nella "grotta dei tre livelli" sull'Etna, soccorso turista milanese

Brutta avventura per un turista milanese precipitato ieri nella "Grotta dei tre Livelli", sul versante sud dell'Etna zona di Piano del Vescovo, nel comune di Zafferana e salvato dagli uomini del Soccorso alpino e speleologico siciliano e dai militari della Guardia di finanza. Allertati dal 118, i tecnici della XXI delegazione Alpina e della X delegazione Speleo, in stretta collaborazione con il Sagf della Guardia di Finanza, hanno raggiunto e barellato il malcapitato, finito sul fondo del primo pozzo d'ingresso. Il turista, portato all'esterno della grotta dai tecnici del Cnsas e dai militari delle Fiamme gialle, ha riportato una frattura alla gamba sinistra, stabilizzata dai sanitari del 118 presenti sul posto. Successivamente, è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania. La grotta dei "Tre Livelli" è già stata protagonista di incidenti del genere, dagli esiti anche più gravi. Eventi dovuti a distrazione, imprudenza e all'utilizzo di abbigliamento, in particolare calzature, non idoneo per l'accesso in ambienti particolari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.