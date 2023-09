PD e M5S continuano a scontrarsi in consiglio, Europa Verde tenta una mediazione: "E' pura irresponsabilità civile"

Il gruppo catanese di Europa Verde punta chiama a raccolta le forze fuori dalla maggioranza al consiglio comunale di Catania affinché costituiscano una "vera alternativa, dentro e fuori le istituzioni". "L’opposizione progressista - si legge in una nota firmata da Mauro Mangano, Co-Portavoce di Europa Verde Sicilia e Maria Palazzolo Co-poravoce di Europa Verde Catania - sia pur sconfitta duramente nelle ultime elezioni amministrative, secondo noi non incalza maggioranza e amministrazione per lo sfascio devastante della città, in buonissima parte generato dalle stesse nel corso degli ultimi vent’anni di malgoverno. Litiga al suo interno, si spacca, lacera e si lacera. In queste prime battute, PD e M5S (uniche forze politiche rappresentate al Consiglio e un tempo alleati), si sono mossi come se fossero diventati oggi avversari, se non addirittura nemici. Questa è pura irresponsabilità civile, siamo oltre l’infantilismo politico. C’è un programma di buongoverno da rispettare e fare valere nelle istituzioni cittadine. C’è un metodo di partecipazione e coinvolgimento da tutelare e riprendere in maniera necessaria ed imminente. L’allarme - si legge ancora - arriva dopo una sequenza di fatti sconcertanti. Prima aperture ed alleanze poco credibili e ininfluenti, poi scelte di 'bandiera' da parte di chi avrebbe dovuto sentire la responsabilità di garantire un percorso unitario. Infine fughe in avanti e atti poco chiari nelle sedi ufficiali. Catania, come detto, è nella morsa perversa dello sfascio che genera consenso e produce nuovo sfascio: ambientale, civile, umano. Poi ancora: rifiuti, traffico, servizi sociali e scolastici, povertà e degrado civile, criminalità. La città è alla paralisi, al punto ancor più buio della sua storia. Riteniamo sia necessario ripartire dai processi partecipati, seppellire interessi e ripicche di nessun conto e dare alla città un’altra voce e un’altra speranza di futuro".

Recentemente, infatti, il Partito Democratico è tornato a scontrarsi con il Movimento 5 Stelle al consiglio comunale in relazione alla nomina di Gianina Ciancio (M5S) alla presidenza della quarta commissione "Statuto e Regolamenti". "Per inscenare un'apertura all'opposizione - dichiarano gli esponenti cittadini del PD Gerri Barbagallo, Damien Bonaccorsi, Maurizio Caserta e Anna Vullo in una nota dello scorso 26 ottobre- è stato necessario istituire una nuova commissione, l'undicesima. Servita solo per invitare a tavola i 5 stelle e ottenere in cambio da loro voti e sostegno in molte altre commissioni. Il PD ha votato PD, in tutte le commissioni. Almeno s'è fatta chiarezza, dopo i proclami altisonanti e gli inviti alla serietà hanno buttato giù la maschera. I due consiglieri del gruppo misto, Bonaccorsi e Ciancio, hanno più cose in Comune con Lega e FdI che con noi. Se l'afflato di collaborazione che sembrava avesse assalito la maggioranza fosse stato reale, avrebbero avviato un confronto chiaro con l'opposizione. Non quella scelta a loro uso e consumo, ma quella scelta dai cittadini. Il PD. Questo accordo sottobanco, invece, è stato fatto contro l'opposizione in assenza di ogni confronto alla luce del sole. Il gruppo dei due neo-acquisti - concludono - è quello misto. Misto come l'insalata, ma meno fresca. Auguri alla Presidente Ciancio allora, ché tanto si sa, dall' Esperia alla Meloni e dallo streaming a Salvini, è un attimo".